البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض أطفال أزهر 2024

أعلن الأزهر الشريف عن بدء تقديم رياض أطفال أزهر 2024 و تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الازهر الشريف

وفتحت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي و تقديم رياض أطفال أزهر لكل من

المعاهد العادية والنموذجية

المعاهد الخاص بمصروفات

بيانات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري

بيانات التلميذ

الاسم رباعى كما هو مدون بشهادة الميلاد

الرقم القومي للتلميذ

تاريخ الميلاد

الجنس

المرحلة التعليمية

2. بيانات ولي الأمر

الاسم بالكامل كما هو مدون فى الرقم القومى

الرقم القومي لولي الأمر

تليفون محمول متاح

تليفون أرضى أو محمول آخر إن وجد

3. بيانات ورغبات المعاهد المراد الالتحاق بها

المحافظة

الإدارة التعليمية

نوع المعهد

معهد رغبة أولى

الإدارة التعليمية

نوع المعهد

معهد رغبة ثانية

الإدارة التعليمية

نوع المعهد

معهد رغبة ثالثة

تقديم الازهر الشريف

وعقب إدخال ولي الأمر جميع البيانات المطلوبة لتقديم كل من : رياض اطفال ازهر 2024 و تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 – 2024 يضغط على الإقرار بالتالي : أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية.

ثم يضغط على حفظ .

رابط تقديم رياض اطفال ازهر نموذجي

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم رياض اطفال ازهر نموذجي 2024 عبر الرابط التالي https://azhar.gov.eg

ويمكن مراجعة مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية من هنــــــــا

رابط تقديم المعاهد الأزهرية الخاصة

للتقدم للمعاهد الخاصة بمصروفات اضغط هنــــــا

مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد الخاصة من هنــــــــا .

موعد انتهاء تقديم المعاهد الازهرية النموذجية

وحتى الآن يم يحدد الازهر الشريف موعد انتهاء تقديم المعاهد الازهرية النموذجية عبر بوابة الأزهر الشريف.