البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض أطفال أزهر 2024
أعلن الأزهر الشريف عن بدء تقديم رياض أطفال أزهر 2024 و تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
بوابة الازهر الشريف
وفتحت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الاول الابتدائي و تقديم رياض أطفال أزهر لكل من
المعاهد العادية والنموذجية
المعاهد الخاص بمصروفات
بيانات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري
- بيانات التلميذ
- الاسم رباعى كما هو مدون بشهادة الميلاد
- الرقم القومي للتلميذ
- تاريخ الميلاد
- الجنس
- المرحلة التعليمية
2. بيانات ولي الأمر
- الاسم بالكامل كما هو مدون فى الرقم القومى
- الرقم القومي لولي الأمر
- تليفون محمول متاح
- تليفون أرضى أو محمول آخر إن وجد
3. بيانات ورغبات المعاهد المراد الالتحاق بها
- المحافظة
- الإدارة التعليمية
- نوع المعهد
- معهد رغبة أولى
- الإدارة التعليمية
- نوع المعهد
- معهد رغبة ثانية
- الإدارة التعليمية
- نوع المعهد
- معهد رغبة ثالثة
وعقب إدخال ولي الأمر جميع البيانات المطلوبة لتقديم كل من : رياض اطفال ازهر 2024 و تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 – 2024 يضغط على الإقرار بالتالي : أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية.
ثم يضغط على حفظ .
رابط تقديم رياض اطفال ازهر نموذجي
وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم رياض اطفال ازهر نموذجي 2024 عبر الرابط التالي https://azhar.gov.eg
ويمكن مراجعة مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية من هنــــــــا
رابط تقديم المعاهد الأزهرية الخاصة
للتقدم للمعاهد الخاصة بمصروفات اضغط هنــــــا
مراجعة وتعديل البيانات للمتقدمين للمعاهد الخاصة من هنــــــــا .
موعد انتهاء تقديم المعاهد الازهرية النموذجية
وحتى الآن يم يحدد الازهر الشريف موعد انتهاء تقديم المعاهد الازهرية النموذجية عبر بوابة الأزهر الشريف.