متاح| لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ إعلان نتائج الشهادة الاعدادية في كافة محافظات الجمهورية وإعلان تنسيق المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة (العام، التجاري، التمريض، ..) بنظاميها التعليمي الـ( 3-5) سنوات وفقا لنسب نجاح الطلاب في كل محافظة.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا لتقديم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) للإلتحاق في 1 ثانوي عام للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ، وذلك في إطار تخفيف الإجراءات على الطلاب وأولياء أمورهم وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد نوع التعليم المراد الالتحاق به (عام، تجاري، تمريض، زراعي،…).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالمدارس الثانوي (الاسم رباعي، تجاري، …).

تحميل كافة المستندات اللازمة للتقديم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق اللازمة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

يمكن لولي أمر الطالب الحاصل على شهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية تحضير أوراق التقديم في المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي :-

بيان النجاح أو شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية و3 صور منها.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة و 3 صور منها.

إيصال من المصروفات المدرسية و 2 صورة منها.

صورة من بطاقة ولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونيا.

عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم مدون عليها اسم الطالب.

شهادة صحية للطالب يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

ملف بلاستيكي لحفظ الأوراق اللازمة للتقديم.

موعد التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

يمكن التقديم في الصف الأول الثانوي بأنواعه المختلفة خلال شهري يوليو و أغسطس 2023 حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني طوال الـ 24 ساعة حيث يتم فحص كافة طلبات التقديم لمعرفة الشروط المطلوبة لكل نوع تعلمي المجموع الحاصل عليه الطالب والشروط الخاصة بكل نوع تعلمي سواء في المدارس الفنية أو المدارس ما بعد الإعدادية.

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