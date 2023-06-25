تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023-2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن آخر يوم في تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023-2024، حيث بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والحكومية والرسمية لغات، اعتبارا من الخميس الموافق 1 يونيو باستقبال طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي حتى نهاية شهر يونيو الجارى 30\6\2023، ويأتي ذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول على بوابة مركز المعلومات واتباع الخطوات الأساسية للتسجيل لأبنائهم في تقديم الصف الأول الابتدائي، إلكترونيا لطلاب للعام الدراسى الجديد 2023\2024 من خلال رابط التقديم الخاص بوزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg



شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023-2024

1- يجب ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

2- أما الطفل المتقدم لـ مرحلة رياض الأطفال فيجب ألا يقل عمره عن أربع سنوات.

3- وفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، الخاص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، أن تنسيق الطلاب يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة

خطوات التقديم علي الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024

ينتهي التقديم يوم ٣٠ يونيو الجاري، والخطوات كالتالي :

١.الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

2. كتابة الرقم القومى لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، لتقديم أبنائه تقديم الصف الأول الابتدائي.

3. إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة، وإدخال البيانات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي.



4. تسجيل الرقم السري لتقديم الصف الأول الابتدائي.

5. متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تسجيل تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا.

6. يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب.

7. يتابع ولى الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة بعد تقديمها في الخطوة السابقة.

اقرأ أيضا

شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2024