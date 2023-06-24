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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر موعد لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصل أولياء الأمور عن موعد التقديم لأبنائهم للمدارس الحكومية لعام 2023 للمرة الأولى، لذا تصدر البحث عن آخر موعد لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية لعام 2023، مواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

ويرصد "الدستور" آخر موعد لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية لعام 2023، في سياق السطور التالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد تقديم المدارس الحكومية 2023 -2024، وبدأ التقديم للمدارس الحكومية يوم الخميس في مطلع الشهر الجاري، تحديدًا يوم 1 يونيو 2023 ويستمر التقديم حتى يوم 30 يونيو 2023.

 

آخر موعد لتقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

واتضح أنه سيكون آخر ميعاد التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية لعام 2023 سيكون بالتحديد نهاية الشهر الجاري 2023، بالتحديد 30 يونيو 2023، ليتصدر هذا البحث مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومواقع التواصل الاجتماعي.

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تقديم الصف الاول الابتدائي 2023

يبدأ التقديم على المنصة الإلكترونية الموحدة للتقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية لعام 2023،  على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور التقدم إلكترونيًا من خلالها لأبنائهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي في المدارس الرسمية.

وسيبدأ التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات، أيضا خلال نفس الفترة، حيث سيتاح لأولياء الأمور التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg .

وحددت وزارة التربية والتعليم سن تقديم المدارس الحكومية بحيث لا يقل عن أربع سنوات للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال، وست سنوات للطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي ولا يزيد على 9 سنوات.

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