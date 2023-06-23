الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدارس الأزهر.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

أيام قليلة ويبدأ تقديم مدارس الأزهر 2023 ومنها تقديم رياض أطفال أزهر وتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية موقع الأزهر الشريف.

تقديم مدارس الأزهر 2023 

تقديم رياض أطفال أزهر 2023 

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

وقبل معرفة موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري وتقديم رياض أطفال أزهر يجب معرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة:

إجراء المقابلة الشخصية.

عدد 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

نسخة من البطاقة الشخصية للأب والأم.

تقديم نسخة واضحة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.

تقديم الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.

تقديم أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.

 

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر.. موعد فتح باب تقدم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

بوابة الازهر الالكترونية 

وعند الدخول على موقع بوابة الازهر الالكترونية من هنــــا https://www.azhar.egرابط تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهر ورياض اطفال ازهر ستجد تنويه أنه سيتم فتح باب التقديم للمعاهد الأزهرية لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وإعلان شروط الالتحاق والتقديم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق المعد لذلك وبوابة الأزهر الشريف.

تقديم مدارس الازهر 2023

شروط تقديم مدارس الازهر 2023 

السن: يجب يتراوح عمر الطالب المتقدم إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات، وهناك إمكانية لقبول الطلاب بمعدل عمري أقل من 6 سنوات بحد أقصى يقدر بحوالي 6 أشهر، وذلك في حالة وجود أماكن متوافرة في المعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، وهذا الشرط استثنائي.

المربع السكني: ويشترط أن يكون عنوان إقامة الطالب المتقدم المتواجد بشهادة الميلاد قريب من المربع السكني الخاص بالمعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، فهذا الشروط أساسي لقبول الطلب أو رفضه من الأساس.

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