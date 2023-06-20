رابط بوابة الأزهر.. موعد فتح باب تقدم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

يتبارى العديد من أولياء الأمور في مختلف المحافظات على إلحاق أطفالهم بالأزهر الشريف؛ لما له من مميزات أهمها تنشئة الطلاب على القرآن الكريم وحفظه، فضلًا عن الإلمام بأمور الفقه والسنة النبوية والشريعة في مراحل تعليمية مختلفة، ولهذا السبب يكثر البحث خلال هذه الأيام عن طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2023.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر 2023

خلال الأيام القليلة الماضية، جاء تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2023، في مقدمة العناوين التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء الأمور، بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم لـ الصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات، الأمر الذي جعل أولياء الأمور يحاولوا معرفة موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الشريف والمستندات اللازمة للتقديم.

موعد فتح باب تقدم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

قالت بوابة الأزهر الشريف عبر موقعها الإلكتروني، إنه سيتم فتح باب التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وإعلان شروط الالتحاق والتقديم أون لاين قريبًا، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يستطيع أولياء الأمور التقديم إلى الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية 2023، فور فتح باب التقديم عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- أولًا يجب الدخول عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023، من خلال بوابة الأزهر الشريف أو الدخول مباشرًة من هنــــــــــــا.

- اختيار التقديم لـ الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023.

- ثم تسجيل بيانات الطالب.

- يجب ملئ طلب التقديم.

- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته.

المستندات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يجب إحضار كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والتي تتضمن الأوراق الآتية:

- 6 صور شخصية للطفل المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة الطفل الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.

شروط التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

حسبما أوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية الشروط اللازم توافرها في الطفل المتقدم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 حتي يتم قبوله والتي تتمثل فيما يلي:

- الحد الأدنى لـ تقديم الصف الأول الابتدائي هو 6 سنوات حتى سن 9 سنوات ويجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة.

- وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة الصف الأول الابتدائي في الإدارة والمعهد الذي يتقدم الطالب فيه.