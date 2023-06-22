الخميس 22 يونيو 2023
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مصر

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

جريدة الدستور

مع فتح باب التقديم لأولى ابتدائي أزهر حرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، ويعتبر الصف الأول الابتدائي هو من أهم السنوات بالنسبة للطلبة حيث أنه ستكون بداية مرحلة جديدة للطالب، واتخذ القرار الكثير من أولياء الأمور التسجيل لجميع أبنائهم في الابتدائي الأزهري.

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتستعرض “الدستور” الخطوات الكاملة التي يتم اتباعها لكي يتمكنوا من التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري في التقرير الآتي، وما هي شروط القبول في الأول الابتدائي الأزهري.

طريقة التقديم في الابتدائي الأزهري 2023

تعتبر مدارس الازهر في جميع المحافظات هي من أهم المدارس الموجودةـ ويتساءل الالآف من أولياء الأمور على الطرق التي يجب اتباعها بالحصول علي النتيجة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. سيتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص في هيئة الأزهر عبر الضغط على الرابط من هنا.
  2. بعدها سيتم الضغط على جميع التسجيلات من الشاشة الرئيسية للموقع، ثم سيتم الضغط على تسجيل الصفوف الأولى.
  3. بعدها سوف يتم اختيار الأول الابتدائي، ثم سيتم تسجيل كافة البيانات التي سيطلبها المواقع سواء كانت هذه البيانات ستخص الطالب أو تخص ولي الأمر.
  4. بعدها سوف يتم الضغط على التقديم للطلب، كما أنه يكون من الضروري أنه يقوم الموقع بالرد على الشخص عقب التقديم مباشرة.
  5. بعدها سيتم التوجه للمعهد الأزهري التابع للتقديم عقب قبول الطالب، وسيتم تقديم كافة المستندات التي يطلبها المعهد.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 بالمدارس الحكومية عبر موقع تنسيق الثانوية

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية.. والخطوات التفصيلية

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ما هي شروط القبول في الأول الابتدائي الأزهري

بعد التعرف على الطريقة السليمة التي يجب على جميع أولياء الأمور اتباعها بالتقديم على الصف الأول الأزهري، سيتساءل العديد منهم على أبرز وأهم الشروط الأساسية في القبول في هذه المرحلة، وهي كالتالي:

  • يجب على ولي الأمر “اختيار المعهد الازهري” التابع للمنطقة السكنية التي تم تسجيلها ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • كما أنه من الضروري التأكد من “عمر الطالب” لابد من أن سيتراوح ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات لكي يتم قبوله في المعهد.
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