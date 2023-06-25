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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 حالات غش فى امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

امتحان الكيمياء والجغرافيا
امتحان الكيمياء والجغرافيا

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي 473823 ألف طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى 257449 ألف طالب وطالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا  وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، كما أجرى الوزير جولة تفقدية مفاجئة للجان الامتحانات بمحافظة السويس للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافطة.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش إلكتروني، 3 حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)، وحالتان فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى (الغربية، وبنى سويف)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وجددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ونوهت الوزارة باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

2022 2023 استخدام الهاتف المحمول التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدراسة الثانوية العامة الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي

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