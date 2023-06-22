رابط فعال.. تقديم الصف الأول الثانوي 2024

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام بين الطلاب وأولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الاول الثانوي ، وذلك من خلال الموقع الخاص بتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك في أعقاب إعتماد الحد الأدنى للقبول في الصف الاول الثانوي بمختلف محافظات مصر، والتى اعتمدها جميع المحافظين، بعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

تقديم الصف الاول الثانوي 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن مواعيد وشروط تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ، وذلك في جميع مدارس الثانوى العام بمختلف محافظات الجمهورية.

تنسيق تقديم الصف الاول الثانوي 2024

فى ذات السياق، أعلنت المحافظات درجات وقواعد تنسيق القبول للطلاب الناجحين في الصف الثالث الاعدادي

وأيضا مواعيد تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ، وفقاً للمجموع المحدد، ومنها محافظة الجيزة، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد، نتيجة التنسيق وتم تحديد مجموع 255 درجة للقبول في الصف الاول الثانوي كحد أدنى في المدارس الحكومية.

كما تم تحديد مجموع 175 درجة للقبول في الصف الاول الثانوي كحد أدنى بمدارس الخدمات والمنازل ، فيما يتم قبول الطلاب في الصف الاول الثانوي بالمدارس الخاصة بمجموع لا يقل عن 140 درجة كحد أدنى في إنحاء المحافظة.

قواعد تقديم الصف الاول الثانوي 2024

كذلك، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق القبول في الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد، وذلك بحد أدنى 245 درجة في المدارس الحكومية ، بينما يتم القبول في المدارس الخاصة بمجموع 140 درجة من المجموع الكلي للطالب.



رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024

في النهاية، حددت وزارة التربية والتعليم، كيفية التقديم في الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024، وذلك من خلال إتباع الاتى:_

أولًا.. الدخول الى الموقع الالكترونى لتنسيق الثانوية العامة

ثانياً.. يتم طلب تسجيل الدخول عبر إستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ثالثاً.. كتابة كلمة السر الخاصة بك، والتسجيل بحسابك الشخصى.

رابعاً.. إختيار أيقونة نوع تنسيق التعليم الثانوي وفقاً لمجموع الدرجات.

خامساً.. تسجيل الرغبات مع إختيار المدارس القريبة منك.

سادساً.. الضغط على أيقونة مراجعة الإختيارات.

سابعاً.. حفظ رغبات التنسيق.

ثامناً.. الضغط على أيقونة إرسال الاستمارة الخاصة بالرغبات.