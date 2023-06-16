رابط فعال.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، حيث زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة الخاصة بذوى القدرات الخاصة والمعاقين، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية والصحية والمعيشية لهم، وتسهيل الإجراءات اللازمة للتعرف على نتائج الكشف الطبى عبر الموقع الالكتروني الرسمى، وذلك طوال أيام الأسبوع ما عدا الإجازات الرسمية للدولة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين



وارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، والذى خصصته وزارة الصحة والسكان لذلك الغرض تيسيرا على ذوى الإعاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة 2023



وخصصت وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة رابط مباشر بهدف الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وأيضا التعرف على إجراءات الحصول على السيارة ، وذلك كالآتي:

أولا.. الدخول على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.

ثانياً.. الضغط على الأيقونة واختيار خدمة الحصول على سيارة مجهزة طبيا.

ثالثاً.. تسجيل البيانات الشخصية بدقة للراغبين في إجراء الكشف الطبي.

رابعاً.. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقماً..

خامساً.. إختيار المستشفى والوقت المحدد لإجراء الكشف الطبي.

سادساً.. كتابة رقم الهاتف الجوال و الايميل للتواصل مستقبلاً..

سابعاً.. الضغط على أيقونة حفظ طلب الكشف الطبي.



شروط الحصول على سيارة مجهزة طبيا لذوى الإعاقة



فى السياق، حددت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة نيفين القباج، الشروط المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة طبيا، وذلك من خلال الرابط الالكتروني لمن يريد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، وهى سيارة معفاة من الجمارك، وذلك كالآتي:_



1- التقديم الكترونى فقط عبر الرابط المخصص لذلك.

2- أن يكون الراغب في الحصول على سيارة مجهزة مصرى الجنسية.

3- أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عاماً للحصول على رخصة القيادة.

4- تسجيل السيارة المجهزة بإسم الشخص المعاق فقك.

5- اجتياز الكشف الطبي الشامل للحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك.