رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبى بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة ، حيث إن بطاقة الخدمات المتكاملة تأتي في ظل حرص وزارة التضامن على دعم ذوي الإعاقات وذويهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة هم المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب، وإضرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، صعوبات التعلم، قصور الحركة وفرط الانتباه، وذلك طبقًا لـوزارة التضامن الاجتماعي

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تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وتأتي خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

حددت وزارة التضامن مجموعة خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يجب اتباعها من أجل التقديم على تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي:

الدخول علي بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط http://www.smcegy.com.

ثم قم تسجيل الطلب من خلال بوابة بطاقة الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة.

ملئ استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي عبارة عن (مجموعة أسئلة) خاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، ويجب حفظه بشكل جيد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

ثم الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة



ويمكن استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر اتباع الخطوات التالية: