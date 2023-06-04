الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية للاستفادة من المميزات التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاعاقة.

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

نعرض خلال التقرير التالي رابط  استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وخطوات الاستعلام بكل سهولة.

يمكن استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من خلال بوابة السجل القومي للإعاقة التابع  لوزارة الصحة والسكان  الموجود في هذا الرابط 

http://pod.mohp.gov.eg/

وتكون الصفحة مخصصة لنظام حجز مواعيد الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

مع وجود ثلاث خيارات 

  • حجز موعد كشف لطالبي بطاقة اثبات الاعاقة
  • الاستعلام عن مواعيد الحجز
  • حجز موعد استكمال اوراق فى حال طلب أبحاث إضافية

اختيار حجز موعد كشف طبي لطالبي بطاقة اثبات الإعاقة

مع العلم أنه يجب تسجيل البيانات صحيحة ودقيقة وسوف تصلك رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف

ثم تسجيل البيانات التالي 

الرقم القومي-  الاسم رباعي - تاريخ الميلاد -  النوع  - الحالة الإجتماعية  - محافظة السكن -  مدينة السكن   - الوظيفة – التليفون- نوع الإعاقة    

 

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023

"متوفر".. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

تسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لبعض الفئات 

مع العلم أن وزارة التضامن الاجتماعي يسرت إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لبعض الفئات الخاصة وفق المنشور رقم 7 لسنة 2022  وذلك لحالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده بحيث  ثتم التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لوزارة التضامن الاجتماعي  مباشرة مع تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

 

هذه الحالات الخاصة هي 

 

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة

بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

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الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023

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بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. الفئات المستحقة وخطوات التقديم

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