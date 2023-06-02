الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت خلال اليوم.

ويبحث المواطنون عبر موقع “جوجل” من محافظات جمهورية مصر العربية عن الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023.

ويرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية جميع التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023 والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 ، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023

بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة، عبر «جوجل» وشبكات التواصل الاجتماعي، من كل مكان.. يرصد «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يخصّ كارت الخدمات المتكاملة ورابط الاستعلام عن صدوره، خلال السطور التالية:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

وتستطيع الآن خلال السطور التالية معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي جاءت وفقًا للآتي:

1 - في البداية يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة ويمكن الدخول مباشرًة عبر الرابط التالي.. اضغط هنـــــــا

2 - ثم تقوم باختيار قسم أخبارنا.

3 - ثم تقوم بالضغط على الكشف أيقونة الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

4 - ويقوم المستعلم بالضغط على رابط الموقع الالكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو يمكن الدخول مباشرًة من هنـــــــــا.

5 - ثم تقوم باختيار أيقونة استعلام.

6 - ثم تقوم بادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

7 - ثم تضغط على أيقونة بحث.

8 - وأخيراً ستظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.