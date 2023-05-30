الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعايير الإقصاء من البرنامج

يكثر البحث على محركات البحث المختلفة عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي والمعايير التي بها لن يمكن الاشتراك في برنامج الدعم الذي توفره الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

خلال التقرير التالي نعرض رابط وخطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي للراغبين في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة خاصة بعد زيادة قيمته بنسبة 25%.

يمكن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود من هنا.

يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة

الضغط على كلمة استعلام

يمكن كذلك تقديم شكوى من خلال نفس الرابط

وذلك لمن توقف معاشهم أو أي كان السبب الذي يسعون من خلاله لتقديم شكوى من خلال الموقع.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

مع العلم أن معايير الإقصاء من البرنامج تكون كالتالي:

القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، ملكية عمل خاص أو شخصي.

العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 مصري للطفل الواحد.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليبلغ 5.2 مليون أسرة، بتمويل نقدي يصل لـ 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزينة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.