الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الصحة: "تكافل وكرامة" يقدم دعم مالي وصحي للمواطنين الأكثر احتياجاً

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على قدم وساق لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال بعض البرامج الرئاسية مثل مبادرة تكافل وكرامة.

المتابعة الدورية لصحة المرأة


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك دعم يقدم للأسر الأكثر احتياجا وهو الدعم الصحي إضافة إلى الدعم المالي، وهو يقدم بالمجان للمواطنين، معبراً:" نريد تغيير ثقافة المواطنين من الكشف عند المرض فقط إلى المتابعة الدورية للفحوصات الطبية".

الدعم الصحي


وتابع: "جزء من الاشتراطات التي يشترطها برنامج تكافل وكرامة هو الحصول على الدعم الصحي، مثل ضرورة الالتزام بالتطعيمات حتى سن الست سنوات للأطفال وذلك للحفاظ على صحتهم".
واستطرد:" المبادرات الرئاسية الصحية تولي اهتمام بالغ بصحة الـأم والجنين معاً، حيث يتم المتابعة الدورية للأم الحامل، إضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المنتشرة بين الأطفال مثل الأنيميا، التقزم، السمنة المفرطة".

متحدث الصحة حسام عبد الغفار تكافل وكرامة دي ام سي عبد الفتاح السيسي

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