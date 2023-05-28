التضامن تواصل صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" اليوم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر مايو بالزيادة الجديدة 25%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص، ما بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

شروط الدعم

أما عن شروط استمرار صرف الدعم، فأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، وأيضًا متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، مع مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

وأضافت الوزارة أن نحو ٦٨٪ من برامج الحماية الاجتماعية موجهه للمناطق الريفية، بسبب ارتفاع نسبة الفقر، حيث تحصل ٧٤٪ من النساء على الدعم، كما أن ٤٥٪ من المستفيدين يصل أعمارهم أقل من ٢٤ عامًا، ويمثل الأقل من ١٨ عامًا ٣٦٪ من المستفيدين.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت أن رئيس الجمهورية وجه بتمويل وتنمية كل برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدءوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، لافتة إلى أن عام 2015 شهد إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة الذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صار تأمينًا صحيًا شاملًا لكل المواطنين.