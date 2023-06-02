برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر الدستور لجميع المحافظات

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 خلال هذة الأيام في كل محافظة تلو الأخرى، حيث يعلن كل المحافظ عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ونسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023، أيضا عن ورابط مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة لـ الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2023

ويوفر الدستور رابط نتيجة الترم الثاني 2023 لطلاب الإعدادية في كل محافظة فور ظهورها واعتمادها رسميا.

نتيجة إعدادية القاهرة 2023

اعتمد اللواء خالد عبد العال بصفته محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، وقد بلغت نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية نحو حوالي 85.1%، اذ أن بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نحو 190533 طالبًا وطالبة، وحضر منهم حوالي 184352.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

او الدخول مباشرة على رابط نتيجة اعدادية القاهرة من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

سيتم ظهور نتبجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الدور الأول، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الجيزة عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، من خلال الخط الأرضى 09000160 أو من أي محمول 5960.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 79.78% على مستوى المحافظة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا. https://natiga.dostor.org/60/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الاسكندرية

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

https://natiga.dostor.org/59/

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس دمياط

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا. https://natiga.dostor.org/58/

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 البحيرة برقم الجلوس

يوفر الدستور لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من هنـــــــا https://natiga.dostor.org/56/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة اسوان

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسوان الحصول على نتيجة الترم الثاني من هنــــــا https://natiga.dostor.org/55/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/57/

نتيجة اعدادية بورسعيد برقم الجلوس

تيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/54/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم برقم الجلوس من هنـــا

https://natiga.dostor.org/51/