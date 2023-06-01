الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الجمهور عبر السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويرصد "الدستور" رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023، في سياق السطور التالية.

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023

ويمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 عقب توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان، والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على الكارت من عدمه.

وحددت وزارة الصحة، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، في السطور التالية:-

أولاً- يجب الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة ويمكن الدخول مباشرةً عبر الرابط التالي:

http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0

ثانياً- اختر قسم أخبارنا.

ثالثاً- اضغط على الكشف أيقونة الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

رابعاً- اضغط على رابط الموقع الإلكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو يمكن الدخول مباشرةً من اللينك التالي.

http://pod.mohp.gov.eg/

خامساً- اختر استعلام.

سادساً- ادخل الرقم القومي.

سابعاً- اضغط بحث.

ثامناً- تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

وعادة تظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال 14-10 أيام، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

مميزات كارت الإعاقة 2023

أوضحت التضامن مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتي جاءت وفقًا للآتي:

1- إمكانية الجمع بين معاشين.

2- تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة.

3- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.

4- الدمج في المدارس والجامعات.

5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

6- الإعفاء من الضرائب.

7- الحصول على سكن حكومي مناسب.

8- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

9- الكشف المجاني في المستشفيات.

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