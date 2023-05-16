الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلب إحاطة لإدراج فاقدى العين الواحدة ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة

النائب محمد جبريل
النائب محمد جبريل

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى شأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة واعتبارها إعاقة بسيطة وليس فائقة رغم أن هذه الإصابة توثر تأثير كبير وواضح على الرؤية مما يعد إعاقة بصرية تؤثر بشدة على قدرة صاحب الإصابة على الرؤية بصفة عامة.

وأكد النائب محمد جبريل، فى الطلب أن هذا الأمر يستوجب ضرورة إدراج هذه الإعاقة البصرية ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذى ينظم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبا بسرعة مناقشة الطلب فى أقرب وقت ممكن بالجلسة العامة لمجلس النواب.

احتياجات الإعاقة البصرية التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن اللائحة التنفيذية للقانون النائب محمد جبريل النقل والمواصلات

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