الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وقدمت الوزارة طريقة لإتاحة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا من المنزل، وذلك ما زاد عليه البحث مؤخرًا عبر محرك "جوجل" الشهير.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

 

ولذلك نوضح لكم من خلال هذه السطور خطوات الاستعلام عن حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين المرحلة الثانية:

طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية:

-يتم الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــا.

-يليه خطوة اختيار كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

-ثم اختيار الموعد الذي ترغب المتقدم الذهاب فيه.

-ويتم كتابة الاسم رباعي للمتقدم باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

-يتم تسجيل الرقم القومي للمتقدم والمحافظة، والعنوان، والوظيفة، والتليفون.

-ثم تحديد نوع الإعاقة، والضغط على كلمة حفظ.

الاستعلام عن حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

يتم الدخول على رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط هنــا.

اختيار قسم أخبارنا، ثم الضغط على كلمة الكشف الطبي.

ويليه خطوة الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبي، وذلك للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ويقوم المستعلم باختيار كلمة استعلام، ثم يليه خطوة كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

والضغط على كلمة بحث لظهور نتيجة استعلام كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

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الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

ما هي الإعاقات التي يتاح لها بطاقة الخدمات المتكاملة:

الشلل الدماغي.

أصحاب حالات العمى

الشلل الرباعي.

بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

ضمور العضلات.

شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

أصحاب متلازمة داون.

 الإعاقات الذهنية لمعدل الذكاء 35 أو أقل.

الإعاقات المتعددة.

القزامة.

أصحاب طيف التوحد.

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