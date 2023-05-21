الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استخراج 14 ألف بطاقة رقم قومي لكبار السن وذوي الهمم

بطاقة رقم قومي
بطاقة رقم قومي

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، السويس، شمال سيناء.

وأسفرت القوافل عن استخراج 14815 بطاقة رقم قومي، و24876 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 20-5-2023، إضافة إلى الدفع بقافلة إضافية بمحافظة قنا.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 للمواطنين، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

 تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل 706 بطاقات رقم قومي، و261 مصدرا مميكنا.

واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية، وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وجرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ280 مواطنا ومواطنة.

ونسّق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة سوهاج، قنا، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ480 مواطنة.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ332 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

قطاع الأحوال المدنية الخدمات مصدرا مميكنا رقم قومي بطاقة رقم قومي

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