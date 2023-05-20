"متوفر".. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 يستمر بحث الكثير من المواطنين عنها سواء من أصحاب الإعاقات أو ذويهم عن طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بجميع مميزاته.

ومن باب حرص “جريدة الدستور” على نشر جميع ما يهم المواطنين نستعرض في السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 في مصر.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023



كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت أنه يستطيع الراغبين في الحصول على نتيجة الكشف الطبي لاستلام كارت الخدمات المتكاملة 2023، بعد فتح الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة، ومن ثم اتباع الخطوات الآتية:

“خطوة أولى”: اختيار الخانة الموجودة أعلى يمين الصفحة.

“خطوة ثانية”: يجب اختيار الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

“خطوة ثالثة”: يجب اختيار كلمة «المزيد».

“خطوة رابعة”: يجب اختيار الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

“خطوة خامسة”: يجب اختيار كلمة «الاستعلام».

“خطوة سادسة”: يجب اختيار إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

“خطوة سابعة”: يجب اختيار كلمة «بحث».

ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟

ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من الأشخاص، حيث تعد بطاقة يتم منحها لأصحاب “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وتكون ملزمة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما تساعد أصحاب “ذوي الاحتياجات الخاصة” في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها القانون، وهناك ثلاث أنواع لكارت الخدمات المتكاملة وهي ألوان محددة هم: «الأزرق، الأخضر، الأورجواني»، إذ يدل كل لون منهم على درجة الإعاقة ونسبتها.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

ميزة الجمع بين معاشين.

ميزة تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة.

ميزة التعيين بنسبة 5%؜ من عدد العاملين.

ميزة الدمج في المدارس والجامعات.

ميزة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

ميزة الإعفاء من الضرائب.

ميزة الحصول على سكن حكومي مناسب.

ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

ميزة الكشف المجاني في المستشفيات.

حالات الإعاقات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

بتر متعدد الاطراف أو بتر في طرف واحد من “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

الشلل الرباعي في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

الشلل الدماغي في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر) في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

حالات كف البصر في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

متلازمة داون والغعاقات الذهنية الآخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل).

الإعاقات المتعددة في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

طيف التوحد في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

القزامة في “ذوي الاحتياجات الخاصة”.

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