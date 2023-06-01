الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. الفئات المستحقة وخطوات التقديم

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الخدمات المميزة للمواطنين، ومنها بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، وتسلط الدستور الضوء على المعلومات الخاصة بخدمة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية في السطور التالية:

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي موقع خاص بالخدمات المتكاملة المرحلة الثانية ويمكن استخدامه من خلال عدة خطوات كالآتي:


 خطوات تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

١- سجل طلبك من خلال البوابة (من هنا)، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.


 

٢- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.


 

٣- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.


 

٤- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.


 

٥- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.


 

٦- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية


 

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي منح الخدمات المتكاملة لعدد من الأفراد وفقا لعدد من الاشتراطات وهي:  

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب، واضطرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، صعوبات التعلم، قصور الحركة وفرط الانتباه، وذلك طبقًا وزراة التضامن الاجتماعي على أن يكون ملزم لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتساعد بطاقة الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقات في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون.

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