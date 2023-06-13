الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يكثر البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من أجل الامتيازات التي تقدمها البطاقة للمستفيدين بها.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

نعرض في التقرير التالي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من الرابط الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي هنا

يتم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب ثم الضغط على كلمة بحث.

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة في الحصول على نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي.
 

والإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية.
 

الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والإعفاء من المصروفات المدرسية.  

 

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023

 

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 
 

لمن يرغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يحجز موعد للكشف الطبي الذي يؤكد أنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحدد نوع الإعاقة المحددة له.

ومن أجل حجز موعد كشف طبي  الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة وهو الموجود هنا.

ثم اختيار حجز موعد كشف طبي

ثم  الدخول على صفحة الحجز.

تسجيل بيانات الشخص الذي يريد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي
 

الرقم القومي للشخص المقدم للطلب 

الاسم رباعي 

تاريخ الميلاد 
       
النوع أي ذكر أم  أنثى

الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب 

محافظة السكن 

مدينة السكن   

العنوان 

الوظيفة 

رقم التليفون الذي ستصلك عليه رسالة بموعد ومكان الكشف 


 

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. والأوراق المطلوبة

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استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

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