رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

يكثر البحث عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من أجل الامتيازات التي تقدمها البطاقة للمستفيدين بها.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

نعرض في التقرير التالي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من الرابط الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي هنا.

يتم إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب ثم الضغط على كلمة بحث.

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة في الحصول على نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي.



والإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية.



الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والإعفاء من المصروفات المدرسية.





استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



لمن يرغب في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يحجز موعد للكشف الطبي الذي يؤكد أنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحدد نوع الإعاقة المحددة له.

ومن أجل حجز موعد كشف طبي الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة وهو الموجود هنا.

ثم اختيار حجز موعد كشف طبي

ثم الدخول على صفحة الحجز.

تسجيل بيانات الشخص الذي يريد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي



الرقم القومي للشخص المقدم للطلب



الاسم رباعي



تاريخ الميلاد



النوع أي ذكر أم أنثى

الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب



محافظة السكن

مدينة السكن



العنوان



الوظيفة



رقم التليفون الذي ستصلك عليه رسالة بموعد ومكان الكشف





