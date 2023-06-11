الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. والأوراق المطلوبة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يتصدر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كافة محركات البحث والذي يمنح الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة كافة حقوقهم التي منحتها لهم الدولة وفقا للائحة التنفيذية للمادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يثبت الكارت أو البطاقة الخدمية الإعاقة ونسبتها.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023/2024

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعلماته بتحسين كافة الخدمات المقدمة إلى أصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير حياة كريمة لهم للاستفادة من قدراتهم ودمجهم في المجتمع المصري بشكل كامل لذلك تم تفعيل الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا) لتيسير كافة الإجراءات سواء لاستخراج بطاقة خدمية أو الاستعلام عنها.

ويوفر الموقع الإلكتروني كافة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشمل استخراج البطاقة الخدمية المتكاملة والاستعلام عنها وحجز موعد كشف طبي لعمل فحص شامل للحاجة المرضية وحجز سيارة طبية بإعفاء ضريبي وجمركي شامل و إنهاء كافة الخدمات الخاصة بهم.

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 / 2024

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للائحة التنفيذية للمادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 2018 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد الخدمة المطلوبة (استخراج بطاقة خدمية متكاملة).
  • كتابة بيانات الشخص الراغب في استخراج بطاقة خدمية.
  • تحديد نوع ودرجة الاعاقة.
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون التابع له الشخص المعاق.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة خدمية.
  • إدخال وسيلة تواصل ( رقم المحمول ، بريد إلكتروني).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
  • تأكيد الطلب برسالة عبر الهاتف المحمول.
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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 / 2024 

 ينمن من خلال رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تحميل كافة الأوراق المطلوبة والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وتتلخص فيما يلي :-

  • صورة بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.
  • صورة من شهادة الميلاد للقصر الأقل من 16 سنة.
  • عدد 2 صورة شخصية 4*6 حديثة بخلفية بيضاء.
  • حفص طبي شامل يوضح الحالة المرضية ونسب الإعاقة.

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