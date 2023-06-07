وزارة التضامن: الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” مع الزيادة الجديدة 25%، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة التضامن، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يصل لحوالي 5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون شخص تقريبًا، مقسم بين 62% مستفيد من "تكافل"، و38% مستفيد من "كرامة".

رابط وزارة التضامن للاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

وأشارت الوزارة إلى وجود رابط للاستعلام عن الأسماء الجدد لتكافل وكرامة (من هنا).

شروط استمرار الدعم

ووضعت وزارة التضامن عدد من الشروط لاستمرار الحصول على الدعم معظمها يرتبط بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، ومن هذه الشروط:

استمرار حضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة.

زيارة مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا فى إطار سياسات الحد من الزيادة السكانية.

وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

وسلمت وزارة التضامن الاجتماعي ما يقرب من 3000 مشروع إنتاجي مدر للدخل لمستفيدي “تكافل وكرامة” بمحافظتي الغربية وسوهاج، علاوة على تنفيذ تدريبات متخصصة للمستفيدين قبل استلام المشروعات.

وأكدت وزارة التضامن أن المشروع يأتي في إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي يستهدف الأسر المرفوضة والمقبولة بـ"تكافل وكرامة".

تطور موازنة الدعم النقدي من 2015 -2024 بالمليار جنيه

3.4 مليار جنيه عام 2014 - 2015

6.7 مليار فى 2015 - 2016

9.1 مليار فى 2016 - 2017

12.2 مليار فى 2017 - 2018

16.8 مليار فى 2018 - 2019

17.7 مليار فى 2019 - 2020

18.5 مليار فى 2020 - 2021

19 مليار فى 2021 - 2022

25 مليار فى 2022 - 2023

31 مليار فى 2023 - 2024