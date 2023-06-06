تعرف على رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

يبحث عدد كثير من أصحاب المعاشات تكافل وكرامة عبر جوجل، عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، حيث أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط للاستعلام والشكاوى للمواطنين وهو كالتاليhttps://tk.moss.gov.eg/

معاش تكافل وكرامة 2023

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة من معاش تكافل وكرامة 2023 وهم

• الأسر.

• الأطفال.

• المرأة.

• ذوي الإعاقة.

• المسنين.

• الشباب.

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شروط تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي:

أولا: لا يجب أن يعمل المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة في القطاع الحكومي.

ثانياً: أن تكون الأسرة التي تريد الحصول على معاش تكافل وكرامة لديها أبناء.

ثالثاً: يجب أن يقدم الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة الأوراق المطلوبة.

رابعاً: أن يبدأ عمر المسن المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من 65 عامًا.

خامساً: عدم امتلاك المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة لأي من الأراضي الزراعية أو العقارات.

سادساً: أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة غير مأمن عليه في أي من القطاع الخاص أو العام.

سابعاً: أن لا تتخطى مصاريف مدارس الأطفال 3000 جنيه.

أوراق تقديم تكافل وكرامة 2023

أما عن الاوراق المطلوبه للاشتراك في تكافل وكرامة 2023 هي :

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.