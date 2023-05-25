أيمن عبدالموجود: وزارة التضامن لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية

رحب أيمن عبدالموجود رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالحضور وبمجلس أمناء الحوار الوطني الذي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر، وتحسين الخصائص السكانية والمدرجة على لجنة القضية السكانية.

وأضاف عبدالموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول، لافتًا إلى أن لدينا عجزًا للعمل في القضية السكانية، موضحًا أننا عندما عملنا على مبادرة ٢ كفاية، كان عدد الجمعيات المؤهلة قليلًا جدًا، حيث يوجد لدينا ٣٥ ألف جمعية، ولكن بعد تحقيق الأوضاع يوجد فقط ٤٠٠ جمعية تستطيع العمل.

واستكمل: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل على ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات ولكن العدد غير كافي، لافتًا إلى أن وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلفًا.

ولفت إلى وجود ١٠٨ مراكز لتنظيم الأسر في المحافظات في ١٨ محافظة، موضحًا أنه ضروري رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بها كل الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التي تعمل في كل المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات في اللامركزية في ١٨ محافظة.

وأكد أن ملف الوعي من الملفات المهمة، حيث يوجد به ١٨ رسالة لتقديم الأسرة، موضحًا أننا نعمل في المرحلة الأخيرة في المدن المختلفة، وتم عمل ٤ آلاف ندوة للتوعية في المحافظات المختلفة.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين، وممثلو الصحافة والإعلام.