الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن عبدالموجود: وزارة التضامن لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية

أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود

رحب أيمن عبدالموجود رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالحضور وبمجلس أمناء الحوار الوطني الذي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر، وتحسين الخصائص السكانية والمدرجة على لجنة القضية السكانية.

وأضاف عبدالموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول، لافتًا إلى أن لدينا عجزًا للعمل في القضية السكانية، موضحًا أننا عندما عملنا على مبادرة ٢ كفاية، كان عدد الجمعيات المؤهلة قليلًا جدًا، حيث يوجد لدينا ٣٥ ألف جمعية، ولكن بعد تحقيق الأوضاع يوجد فقط ٤٠٠ جمعية تستطيع العمل.

واستكمل: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل على ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات ولكن العدد غير كافي، لافتًا إلى أن وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلفًا.

ولفت إلى وجود ١٠٨ مراكز لتنظيم الأسر في المحافظات في ١٨ محافظة، موضحًا أنه ضروري رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بها كل الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التي تعمل في كل المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات في اللامركزية في ١٨ محافظة.

وأكد أن ملف الوعي من الملفات المهمة، حيث يوجد به ١٨ رسالة لتقديم الأسرة، موضحًا أننا نعمل في المرحلة الأخيرة في المدن المختلفة، وتم عمل ٤ آلاف ندوة للتوعية في المحافظات المختلفة.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين، وممثلو الصحافة والإعلام.

التضامن الاجتماعي الجلسات النقاشية الخصائص السكانية الحوار الوطنى القضية السكانية

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية