الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يوم ثقافي فني لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"ثقافة السويس"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقامت إدارة التمكين الثقافي بمحافظة السويس، يومًا ثقافيًا فنيًا، لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن ورشة فنية من رسوم حرة وعمل أشكال وماسكات من الفوم جليتر تحت إشراف المدربة منة ممدوح.

أعقب الورشة محاضرة بعنوان: "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرتها إيمان شبار، وتناولت المحاضرة ضرورة التحاور مع ذوي الاحتياجات الخاصة، التحدث بطريقة محترمة وبنفس مقدار الاحترام الذي نكنه للآخرين.

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وأشارت المحاضرة إلى أهمية التحلي بالصبر خلال الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتجنب المزاح مع المقعدين والذين يستعينون بالعكازات.

وأوضحت المحاضرة أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم القدرة على تطوير قدراتهم والاعتماد على أنفسهم، مراعاة عدم اعتراض طريقهم خلال السير.

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مصر السويس الثقافة تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة المعاقين

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