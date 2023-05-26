يترقب آلاف من أولياء الأمور وطلاب أولى ثانوي فى كافة محافظات الجمهورية موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، عقب انتهاء طلبة الصف الأول الثانوي من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالضوابط التي قامت بالإعلان عنها وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، وموعد ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وجاءت كافة خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي في الترم الثاني 2023 كالآتي:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم من هنا

القيام بالضغط على “الاستعلام عن نتائج الطلاب”.

ثم قم بتحديد الصف الدراسي المقيد به التلميذ (الصف الأول الثانوى).

وإدخال رقم جلوس الخاص بالطلاب، ثم الضغط على زر “الاستعلام” للتعرف على نتيجة الطلاب.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

ومن المقرر أن ستظهر نتيجة الصف الأول الثانوى عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومن أعمال الرصد والمراجعة.

اطمأن وزير التربية والتعليم على كافة امتحانات الصف الأول الثانوي والثانى الثانوى، موجها بالمتابعة للجنة الغش الالكترونى في جميت الإدارات، واتخاذ كل الإجراءات المشددة من أحل منع الغش، كما أن وجه مديري المديريات التعليمية بإلاعلان عن نتائج الامتحانات عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والقيام بالمراجعة مباشرة، مشددًا على الضرورة في انضباط سير الامتحانات؛ للقيام بعقد امتحانات عادلة، وذلك لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، ومن أجل عدم السماح بأي حالات غش وتكون مع اتخاذ جميع الإجراءات التي قد أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بجميع أشكاله.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

وجاء توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي كالآتي:

توزيع درجات الصف الأول الثانوي مادة اللغة الأجنبية الأولى بحيث أن يكون 28 درجة على كل الأسئلة الإلكترونية ويكون 12 درجة لجميع الأسئلة المقالية بمجموع كلي يبلغ 40 درجة للمادة.

توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي في مادة اللغة الأجنبية الثانية بحيث أن يكون 20 درجة وتكون للأسئلة الإلكترونية ويكون 10 درجات للأسئلة لمقالية بمجموع يكون 30 درجة للمادة.

وتوزيع درجات الصف الأول الثانوي في مادة الرياضيات والأسئلة الإلكترونية من حوالي 28 درجة والمقالية من محموع 12 درجة بمجموع كلي قيمته 40 درجة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي في مادة الأحياء و مادة الفيزياء وفي مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا وبمادة التاريخ وفي مادة الفلسفة والمنطق بحيث أن يكون درجات الأسئلة الإلكترونية مجموع 21 درجة المقالية تكون 9 درجات بمجموع كلى حوالي 20 درجة لكل منهما.