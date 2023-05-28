رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني

مع انتهاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي منذ أيام قليلة بدأ الطلاب في ترقب نتيجتهم وكثرة البحث عن رابط يصلهم إلى نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني للاطمئنان على النتيجة قبل قضاء إجازة نهاية العام.

نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني



ننشر في هذا التقرير تفاصيل الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2023 الترم الثاني بمجرد ظهورها.



حتى الآن لم تظهر نتيجة أولى ثانوي 2023 ومن المتوقع صدورها نهاية مايو الجاري بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تباعًا في المحافظات وفق لعتماد كل محافظ للنتيجة، بحيث يتم الحصول عليها برقم الجلوس والاسم في المدارس.



توزيع درجات مواد أولى ثانوي 2023 الترم الثاني



مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة الرياضيات 40 درجة.

مادة التاريخ 20 درجة.

مادة الجغرافيا 20 درجة.

مادة الفلسفة 20 درجة.

مادة علم النفس 20 درجة.

مادة الكيمياء 20 درجة.



ظهور نتيجة صفوف النقل 2023



وظهرت بالفعل نتيجة صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages



ثم اختيار نتائج سنوات النقل

كتابة الرقم القومي

اختيار المرحلة الدراسية

اختيار الصف الدراسي

اختيار العام الدراسي

اختيار الفصل الدراسي

الضغط على عرض النتيجة



أو الحصول على النتيجة من خلال الهاتف الأرضي على رقم 09000100

أو من خلال الهاتف المحمول 5757

أو من خلال المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية من نفس الرابط

حيث يظهر اختيار في الأسفل على الشمال

لمعرفة نتيجتك للفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023



عند الضغط على العلامة المحددة للمتحدث الآلي تظهر صفحة التحدث مكتوب فيها

اهلا بك, للحصول على نتيجتك

الخطوة الاولى: قم بالضغط على زر الحصول على كود فورى للإستعلام عن النتيجة.

الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

يتم اختيار الصف الدراسي المطلوب

يطلب المتحدث إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المدون بشهادة الميلاد ويجب كتابته ليظهر كود الاستعلام عن النتيجة.

ثم الضغط على زر إستلام النتيجة، لتستلمها عبر المحادثة الآلية، بعد التوجه إلى فوري ودفع 20 جنيه مصاريف.

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