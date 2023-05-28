رابط نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني
مع انتهاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي منذ أيام قليلة بدأ الطلاب في ترقب نتيجتهم وكثرة البحث عن رابط يصلهم إلى نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني للاطمئنان على النتيجة قبل قضاء إجازة نهاية العام.
نتيجة أولى ثانوى 2023 الترم الثاني
ننشر في هذا التقرير تفاصيل الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2023 الترم الثاني بمجرد ظهورها.
حتى الآن لم تظهر نتيجة أولى ثانوي 2023 ومن المتوقع صدورها نهاية مايو الجاري بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تباعًا في المحافظات وفق لعتماد كل محافظ للنتيجة، بحيث يتم الحصول عليها برقم الجلوس والاسم في المدارس.
توزيع درجات مواد أولى ثانوي 2023 الترم الثاني
مادة اللغة العربية 50 درجة.
مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.
مادة الرياضيات 40 درجة.
مادة التاريخ 20 درجة.
مادة الجغرافيا 20 درجة.
مادة الفلسفة 20 درجة.
مادة علم النفس 20 درجة.
مادة الكيمياء 20 درجة.
ظهور نتيجة صفوف النقل 2023
وظهرت بالفعل نتيجة صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط
https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages
ثم اختيار نتائج سنوات النقل
كتابة الرقم القومي
اختيار المرحلة الدراسية
اختيار الصف الدراسي
اختيار العام الدراسي
اختيار الفصل الدراسي
الضغط على عرض النتيجة
أو الحصول على النتيجة من خلال الهاتف الأرضي على رقم 09000100
أو من خلال الهاتف المحمول 5757
أو من خلال المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية من نفس الرابط
حيث يظهر اختيار في الأسفل على الشمال
لمعرفة نتيجتك للفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023
عند الضغط على العلامة المحددة للمتحدث الآلي تظهر صفحة التحدث مكتوب فيها
اهلا بك, للحصول على نتيجتك
الخطوة الاولى: قم بالضغط على زر الحصول على كود فورى للإستعلام عن النتيجة.
الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.
يتم اختيار الصف الدراسي المطلوب
يطلب المتحدث إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المدون بشهادة الميلاد ويجب كتابته ليظهر كود الاستعلام عن النتيجة.
ثم الضغط على زر إستلام النتيجة، لتستلمها عبر المحادثة الآلية، بعد التوجه إلى فوري ودفع 20 جنيه مصاريف.
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