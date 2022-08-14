الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
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ساعات قليلة وينتهي التقديم للصف الأول الثانوي إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث تم فتح باب تقديم الصف الأول الثانوي 2023 منذ بداية شهر يوليو الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المدارس الثانوية.

نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023 عقب اغلاق باب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا وتفعيل رابط للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

 

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2022

  • الاستمارة الإلكترونية.
  • شهادة الإعدادية.
  • 8 صور شخصية.
  • شهادة الميلاد و4 صور منها نسخة عنها.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • إيصال الدفع.

ويبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 كل حسب محافظته. 

 

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كيفية تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وكيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومى

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تنسيق المدارس الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2022 إلكترونيًا

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والمحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

المرحلة الأولى: 235           

المرحلة الثانية: 230             

المرحلة الثالثة: 224     

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225           

المرحلة الثانية: 220 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220         

تنسيق الثانوية في كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية:248               

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

تنسيق الثانوية في المنيا

المرحلة الأولى: 230             

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في القليوبية

المرحلة الأولى: 235         

المرحلة الثانية: 225         

تنسيق الثانوية في الشرقية

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية:  230         

المرحلة الثالثة: 225 درجة

ثانوي خدمات: 200           

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية: 244

تنسيق الثانوية العامة في بني سويف

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية في أسيوط

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238         

تنسيق الثانوية في أسوان

المرحلة الأولى: 245

المرحلة الثانية: 239

تنسيق الثانوية في قنا

المرحلة الأولى: 248 

المرحلة الثانية: 245

تنسيق الثانوية في الأقصر

المرحلة الأولى: 242         

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في سوهاج

المرحلة الأولى: 258

المرحلة الثانية: 248         

تنسيق الثانوية في دمياط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في البحيرة

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في المنوفية

المرحلة الأولى: 230       

المرحلة الثانية: 223         

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