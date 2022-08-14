ساعات قليلة وينتهي التقديم للصف الأول الثانوي إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث تم فتح باب تقديم الصف الأول الثانوي 2023 منذ بداية شهر يوليو الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المدارس الثانوية.

نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023 عقب اغلاق باب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا وتفعيل رابط للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2022

الاستمارة الإلكترونية.

شهادة الإعدادية.

8 صور شخصية.

شهادة الميلاد و4 صور منها نسخة عنها.

صورة بطاقة ولي الأمر.

إيصال الدفع.

ويبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 عن تنسيق الثانوية العامة 2022 كل حسب محافظته.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة والمحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 230

المرحلة الثالثة: 224

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية في كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية:248

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

تنسيق الثانوية في المنيا

المرحلة الأولى: 230

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في القليوبية

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في الشرقية

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 230

المرحلة الثالثة: 225 درجة

ثانوي خدمات: 200

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 244

تنسيق الثانوية العامة في بني سويف

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية في أسيوط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية في أسوان

المرحلة الأولى: 245

المرحلة الثانية: 239

تنسيق الثانوية في قنا

المرحلة الأولى: 248

المرحلة الثانية: 245

تنسيق الثانوية في الأقصر

المرحلة الأولى: 242

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في سوهاج

المرحلة الأولى: 258

المرحلة الثانية: 248

تنسيق الثانوية في دمياط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في البحيرة

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في المنوفية

المرحلة الأولى: 230

المرحلة الثانية: 223