كيفية تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وكيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومى

يبحث الطلبة والطالبات المتقدمين للمرحلة الثانوية أولى ثانوي 2022 عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وكيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022 المستخدم في التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ويقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 قبل معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022، وكل ذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.. خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023

الدخول على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم .

. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب باستخدام كود الطالب.

كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

الضغط على حفظ الرغبات.

خطوات الحصول على كود الطالب المستخدم في تقديم الصف الأول الثانوي 2023

أولًا: ضرورة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مع العلم أن بسبب الضغط على الموقع قد تواجه صعوبة في تحميله، وتستطيع عزيزي الطالب أن تحاول في وقت لاحق.

ثانيًا: الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن كود الطالب أو الطالبة.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي للطالب، قم بكتابته في المكان المحدد.

رابعًا: المرحلة الأخيرة ضرورة الضغط بعد ذلك على كلمة استعلام حتى يمكن للطالب/ة معرفة الكود الذي يجب أن يكون معه، الحساب الموحد https://office365.emis.gov.eg .

لطلاب اولى ثانوي.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 230

المرحلة الثالثة: 224

تنسيق الثانوية فى المنوفية

المرحلة الأولى: 230

المرحلة الثانية: 223

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 244

تنسيق الثانوية فى كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية:248

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ12 ظهرًا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ11 صباحًا+ علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرًا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ11 صباحًا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحًا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ12 ظهرًا.