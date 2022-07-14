كيفية تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وكيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومى
يبحث الطلبة والطالبات المتقدمين للمرحلة الثانوية أولى ثانوي 2022 عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وكيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022 المستخدم في التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
ويقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 قبل معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022، وكل ذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.. خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2023
- الدخول على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم .
- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب باستخدام كود الطالب.
- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.
- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.
- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
- الضغط على حفظ الرغبات.
خطوات الحصول على كود الطالب المستخدم في تقديم الصف الأول الثانوي 2023
أولًا: ضرورة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مع العلم أن بسبب الضغط على الموقع قد تواجه صعوبة في تحميله، وتستطيع عزيزي الطالب أن تحاول في وقت لاحق.
ثانيًا: الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن كود الطالب أو الطالبة.
ثالثًا: كتابة الرقم القومي للطالب، قم بكتابته في المكان المحدد.
رابعًا: المرحلة الأخيرة ضرورة الضغط بعد ذلك على كلمة استعلام حتى يمكن للطالب/ة معرفة الكود الذي يجب أن يكون معه، الحساب الموحد https://office365.emis.gov.eg .
لطلاب اولى ثانوي.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2022
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة
المرحلة الأولى: 235
المرحلة الثانية: 230
المرحلة الثالثة: 224
تنسيق الثانوية فى المنوفية
المرحلة الأولى: 230
المرحلة الثانية: 223
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى الجيزة
المرحلة الأولى: 220
المرحلة الثانية: 220
تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 244
تنسيق الثانوية فى كفرالشيخ
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية:248
المرحلة الثالثة: 246
ثانوي خدمات: 185
ثانوي خاص: 150
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر
الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ12 ظهرًا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ11 صباحًا+ علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرًا.
الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ11 صباحًا.
الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحًا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ12 ظهرًا.