الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق المدارس الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2022 إلكترونيًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.

ويتم تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا عبر رابط موقع التنسيق الرسمي من هنـــــا .

وبعد الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي، يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، ثم تتم كتابة اسم الطالب والضغط على «الدخول إلى التنسيق»، يتم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، الضغط على «مراجعة الرغبات»، الضغط على حفظ الرغبات.

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة والمحافظات

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة

المرحلة الأولى: 235           

المرحلة الثانية: 230             

المرحلة الثالثة: 224      

 

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225           

المرحلة الثانية: 220 

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الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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ظهور نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم

  

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220          

 

تنسيق الثانوية فى كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية:248               

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

 

تنسيق الثانوية فى المنيا

المرحلة الأولى: 230              

المرحلة الثانية: 225

 

تنسيق الثانوية فى القليوبية

المرحلة الأولى: 235          

المرحلة الثانية: 225          

 

تنسيق الثانوية فى الشرقية

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية:  230          

المرحلة الثالثة: 225 درجة

ثانوي خدمات: 200            

 

تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية

المرحلة الأولى: 250           

المرحلة الثانية: 244

 

تنسيق الثانوية العامة فى بنى سويف

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238

 

تنسيق الثانوية فى أسيوط

المرحلة الأولى: 240           

المرحلة الثانية: 238          

تنسيق الثانوية في أسوان

المرحلة الأولى: 245

المرحلة الثانية: 239

 

تنسيق الثانوية في قنا

المرحلة الأولى: 248 

المرحلة الثانية: 245

 

تنسيق الثانوية في الأقصر

المرحلة الأولى: 242          

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في سوهاج

المرحلة الأولى: 258

المرحلة الثانية: 248          

 

تنسيق الثانوية في دمياط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 225

 

تنسيق الثانوية في البحيرة

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 23

 

تنسيق الثانوية فى المنوفية

المرحلة الأولى: 230          

المرحلة الثانية: 223          

 

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوى 2022

  1. الاستمارة الإلكترونية
  2. شهادة الإعدادية.
  3. 8 صور شخصية
  4. شهادة الميلاد و4 صور منها نسخة عنها.
  5. صورة بطاقة ولي الأمر.
  6. إيصال الدفع
الثانوية العامة 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة تقديم الصف الاول الثانوي 2022 موقع التنسيق الرسمي وزارة التربية والتعليم

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