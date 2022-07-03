تنسيق المدارس الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2022 إلكترونيًا

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.

ويتم تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا عبر رابط موقع التنسيق الرسمي من هنـــــا .

وبعد الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي، يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، ثم تتم كتابة اسم الطالب والضغط على «الدخول إلى التنسيق»، يتم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، الضغط على «مراجعة الرغبات»، الضغط على حفظ الرغبات.

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة والمحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 230

المرحلة الثالثة: 224

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية

المرحلة الأولى: 225

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى الجيزة

المرحلة الأولى: 220

المرحلة الثانية: 220

تنسيق الثانوية فى كفرالشيخ

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية:248

المرحلة الثالثة: 246

ثانوي خدمات: 185

ثانوي خاص: 150

تنسيق الثانوية فى المنيا

المرحلة الأولى: 230

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية فى القليوبية

المرحلة الأولى: 235

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية فى الشرقية

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 230

المرحلة الثالثة: 225 درجة

ثانوي خدمات: 200

تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 244

تنسيق الثانوية العامة فى بنى سويف

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية فى أسيوط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 238

تنسيق الثانوية في أسوان

المرحلة الأولى: 245

المرحلة الثانية: 239

تنسيق الثانوية في قنا

المرحلة الأولى: 248

المرحلة الثانية: 245

تنسيق الثانوية في الأقصر

المرحلة الأولى: 242

المرحلة الثانية: 230

تنسيق الثانوية في سوهاج

المرحلة الأولى: 258

المرحلة الثانية: 248

تنسيق الثانوية في دمياط

المرحلة الأولى: 240

المرحلة الثانية: 225

تنسيق الثانوية في البحيرة

المرحلة الأولى: 250

المرحلة الثانية: 23

تنسيق الثانوية فى المنوفية

المرحلة الأولى: 230

المرحلة الثانية: 223

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوى 2022