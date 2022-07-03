تنسيق المدارس الثانوية.. رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2022 إلكترونيًا
ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.
ويتم تقديم الصف الأول الثانوي 2022 إلكترونيا عبر رابط موقع التنسيق الرسمي من هنـــــا .
وبعد الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي، يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به، ثم تتم كتابة اسم الطالب والضغط على «الدخول إلى التنسيق»، يتم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، الضغط على «مراجعة الرغبات»، الضغط على حفظ الرغبات.
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة والمحافظات
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة
المرحلة الأولى: 235
المرحلة الثانية: 230
المرحلة الثالثة: 224
تنسيق الثانوية العامة 2022 في الإسكندرية
المرحلة الأولى: 225
المرحلة الثانية: 220
تنسيق الثانوية العامة 2022 فى الجيزة
المرحلة الأولى: 220
المرحلة الثانية: 220
تنسيق الثانوية فى كفرالشيخ
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية:248
المرحلة الثالثة: 246
ثانوي خدمات: 185
ثانوي خاص: 150
تنسيق الثانوية فى المنيا
المرحلة الأولى: 230
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية فى القليوبية
المرحلة الأولى: 235
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية فى الشرقية
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 230
المرحلة الثالثة: 225 درجة
ثانوي خدمات: 200
تنسيق الثانوية العامة فى الدقهلية
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 244
تنسيق الثانوية العامة فى بنى سويف
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 238
تنسيق الثانوية فى أسيوط
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 238
تنسيق الثانوية في أسوان
المرحلة الأولى: 245
المرحلة الثانية: 239
تنسيق الثانوية في قنا
المرحلة الأولى: 248
المرحلة الثانية: 245
تنسيق الثانوية في الأقصر
المرحلة الأولى: 242
المرحلة الثانية: 230
تنسيق الثانوية في سوهاج
المرحلة الأولى: 258
المرحلة الثانية: 248
تنسيق الثانوية في دمياط
المرحلة الأولى: 240
المرحلة الثانية: 225
تنسيق الثانوية في البحيرة
المرحلة الأولى: 250
المرحلة الثانية: 23
تنسيق الثانوية فى المنوفية
المرحلة الأولى: 230
المرحلة الثانية: 223
الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوى 2022
- الاستمارة الإلكترونية
- شهادة الإعدادية.
- 8 صور شخصية
- شهادة الميلاد و4 صور منها نسخة عنها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- إيصال الدفع