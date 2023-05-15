الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب أولى ثانوي بالجيزة والقاهرة يواصلون امتحانات نهاية العام

طلاب أولى ثانوي
طلاب أولى ثانوي

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، امتحان اللغة الأحنبية الأولى، بينما طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة يؤدون الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة.
جدير بالذكر، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول عن طريقة إجابة البابل شيت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، عن اللجوء لسلة المهملات في حالة تغير الإجابة التي قام باختيارها.
وقال زلطة إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الإجابات مباشرة دون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.
وأضاف أنه فيما يخص علامة سلة المهملات أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقا كما هو متعارف عليه.

التربية والتعليم والتعليم الأول والثاني الثانوي الاول الاثنين 2022 2023 الثاني الثانوي العام

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

للمرة الأولى فى تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

ارتفاع فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم وحتى السبت

"الوثائقية".. قصة الدعم اللا محدود من الرئيس جمال عبدالناصر لفرقة رضا

تداول أسئلة امتحانات الكيمياء للأول الثانوى بالجيزة عبر السوشيال ميديا

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة