طلاب أولى ثانوي بالجيزة والقاهرة يواصلون امتحانات نهاية العام

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، امتحان اللغة الأحنبية الأولى، بينما طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة يؤدون الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة.

جدير بالذكر، كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الفيديو المتداول عن طريقة إجابة البابل شيت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، عن اللجوء لسلة المهملات في حالة تغير الإجابة التي قام باختيارها.

وقال زلطة إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الإجابات مباشرة دون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.

وأضاف أنه فيما يخص علامة سلة المهملات أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقا كما هو متعارف عليه.