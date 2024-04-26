حبس سائق أجبر ابنته على ممارسة الرذيلة فى أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإجبار ابنته على ملامسة أجزاء حساسة من جسده وإقامة علاقة محرمة معه.

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة التي تقدمت بالبلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط سائق أكتوبر المتهم بالتعدي جسديا على ابنته البالغة من العمر 13 عاما داخل مسكنهم بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر تضمن ورود بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها بالتعدي جسديا على ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وإجبارها على ملامسة مناطق حساسة من جسده.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.