الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سائق أجبر ابنته على ممارسة الرذيلة فى أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإجبار ابنته على ملامسة أجزاء حساسة من جسده وإقامة علاقة محرمة معه.

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدة الفتاة التي تقدمت بالبلاغ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط سائق أكتوبر المتهم بالتعدي جسديا على ابنته البالغة من العمر 13 عاما داخل مسكنهم بمنطقة حدائق أكتوبر.

 

txt

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

txt

تفاصيل ضرب "معلمة" داخل الفصل بالشيخ زايد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر تضمن ورود بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها بالتعدي جسديا على ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وإجبارها على ملامسة مناطق حساسة من جسده.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

النيابة العامة ممارسة الرذيلة أكتوبر حبس سائق الجيزة حدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

مفاجآت فى قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه: المتهم الرئيسى يقيم فى الكويت

حبس سائق أجبر ابنته على ممارسة الرذيلة فى أكتوبر

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى