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حوادث

تفاصيل ضرب "معلمة" داخل الفصل بالشيخ زايد

معلمة - أرشيفية
معلمة - أرشيفية

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعدي طالبين بالمرحلة الثانوية على "معلمة" داخل الفصل بسبب منعها من ضرب زميلها. 

طلبت النيابة استدعاء المعلمة المجني عليها لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة وكيفية تعدي الطالبين المتهمين عليها، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الحادث واستدعاء شهود العيان من طلاب الفصل. 

وأشارت التحقيقات إلى أن معلمة أبلغت مباحث قسم الشيخ زايد ثان بتعرضها للضرب من طالبين بالصف الثاني الثانوي، قدمت تقريرا طبيا يفيد ما لحق بها من إصابات من تمزق بأربطة الكتف وإصابة بالركبة بعدما انهال عليها الطالبان ضربا. 

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وقررت المعلمة في أقوالها بمحضر الشرطة أنها اثناء الحصة شاهدت المتهمان يعتديان على زميلهما الثالث وعندما منعتهما تعديا عليها بالضرب في الفصل. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

النيابة العامة معلمة قسم الشيخ زايد ثان الصف الثاني الثانوي الجيزة

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