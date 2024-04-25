بعد حادث حمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادى الترسانة بقسم العجوزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 4 مسؤولين عن إدارة وتشغيل حمام السباحة بنادي الترسانة، بعد حادث اختناق أكثر من 10 أطفال؛ نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة.

وألقت قوات الأمن بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، القبض على كل من صاحب الشركة المسؤولة عن صيانة حمام السباحة، ومشرف، و2 فنيين، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة العجوزة لحين ترحيلهم إلى النيابة العامة لبدء التحقيق معهم صباحًا.

وتجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة، ما أدى لاختناق عدد من الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

وأضافت التحقيقات، أن أغلب حالات الإصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها، بينما يجرى الآن خصر لأعداد المصابين، حيث أن عدد من الأهالي اصطحبوا أبنائهم لمستشفيات أخرى بخلاف التي نقلت سيارات الأسعاف المصابين إليها.

ومازالت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة جارية حول ملابسات الواقعة، ومدى اتهام أشخاص في الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولًا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجرى لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم، ومن المتوقع خروجهم جميعًا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.