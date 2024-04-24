تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بـ نادي الترسانة.

واشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة ما ادى لاختناق عدد من الاطفال وتم نقلهم الى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

أضافت التحقيقات أن اغلب حالات الاصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها بينما يجرى الآن حصر لأعداد المصابين حيث إن عددا من الأهالي اصطحبوا أبناءهم لمستشفيات أخرى بخلاف التي نقلت سيارات الإسعاف المصابين اليها.

ومازالت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة جارية حول ملابسات الواقعة ومدى اتهام أشخاص في الحادث.

وصرح متحدث وزارة الشباب والرياضة بأن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر متحدث الوزارة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.