الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

اسعاف لنقل مصابى
اسعاف لنقل مصابى حادث الاختناق بحمام السباحة

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بـ نادي الترسانة.

واشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة ما ادى لاختناق عدد من الاطفال وتم نقلهم الى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة.

أضافت التحقيقات أن اغلب حالات الاصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها بينما يجرى الآن حصر لأعداد المصابين حيث إن عددا من الأهالي اصطحبوا أبناءهم لمستشفيات أخرى بخلاف التي نقلت سيارات الإسعاف المصابين اليها.

ومازالت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة جارية حول ملابسات الواقعة ومدى اتهام أشخاص في الحادث. 

txt

عاجل| وزير الرياضة يوجّه بمتابعة حالة اختناق فى حمام سباحة بالترسانة

وصرح متحدث وزارة الشباب والرياضة بأن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر متحدث الوزارة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولا بأول حتي خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

كما أشار محمد الشاذلي إلي أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجري لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

حمام السباحة نادي الترسانة ضخ غاز الكلور وزارة الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة