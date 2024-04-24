عاجل| وزير الرياضة يوجّه بمتابعة حالة اختناق فى حمام سباحة بالترسانة

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.

وذكر متحدث الشباب والرياضة أن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الاطفال المصابين باختناق أولًا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.

أشار الشاذلي إلى أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجري لهم فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم ومن المتوقع خروجهم جميعًا من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وزير الرياضة يبحث التعاون في مجال تسويق المنشآت والمواهب الرياضية

واستقبل وزير الشباب صالح الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة جرين جول السعودية، برفقة ماجد سعد، المدير التنفيذي للشركة، وذلك في مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء الحديث عن مجالات التعاون المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة جرين جول السعودية في مجال تسويق المنشآت والمواهب الرياضية، بُغية تعزيز فرص اللاعبين الموهوبين وتسويقهم على المستوى الوطني والدولي، كما تضمن اللقاء مناقشات حول تسويق المنشآت الرياضية بجميع المحافظات المصرية من حيث استضافة المعسكرات التدريبية للاتحادات الرياضية والأندية العربية على مدار العام استفادةً من تنوع البنية الرياضية وتميزها بتلك المنشآت.

وأكد صبحي حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات على صعيد القطاعين الشبابى والرياضى، والاستفادة من خبرات المؤسسات الناجحة والتى لها تأثير ملموس على أرض الواقع، مبينًا أن شراكة الوزارة مع شركة جرين جول السعودية من شأنها المساهمة في تطوير الرياضة وتعزيز قدرات اللاعبين.

عرض وزير الشباب التجربة المصرية فى اكتشاف اللاعبين الموهوبين فى مختلف المحافظات، وتنفيذ برامج خاصة لهم من قبل الوزارة لرعايتهم وصقل مهاراتهم، بجانب توجه الوزارة نحو توفير الدعم للأبطال الرياضيين، وتهيئة المناخ المناسب حولهم، وتنفيذ معسكراتهم وبرامجهم التدريبية على النحو المحدد لهم سعيًا لاستمرار الإنجازات الكبيرة التى يحققونها فى مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية، حيث تشهد مصر تفوقًا وإنجازات فريدة فى البطولات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية.