الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

بينهم أطفال.. إصابة 15 شخصًا باختناق داخل حمام سباحة بالترسانة

حمام سباحة
حمام سباحة

شهدت منطقة العجوزة بالجيزة، مساء الأربعاء، إصابة 15 شخصًا، بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة 15 شخصا بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

منطقة العجوزة صابة 15 شخصا حالات اختناق تسرب لمادة الكلور حمام سباحة بنادي الترسانة

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