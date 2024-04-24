بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حريق نشب بأحد المنازل بديروط

اندلع منذ قليل، حريق هائل بأحد المنازل الكائنة بقرية الحوطا التابعة لمركز ديروط في أسيوط، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل بقرية الحوطا التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.



إصابة 9 أشخاص بحروق متفرقة واختناقات

أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص، هم كل من "حسام. ح. م، 21 عاما، مصاب بحروق نارية من الدرجه الأولى بالساقين والساعد الأيسر، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ومحمود. خ. م. خ، 22 عاما، مصاب بحروق نارية بالقدمين من الدرجة الأولى وتم عمل اللازم من الإسعافات الأولية، محمود. أ. ع، 60 عاما، مصاب باختناق مع لدغ عقرب خلال الحريق والحالة مستقرة، رفعت. ع. ا، 40 عاما، مصاب باختناق والحالة العامة مستقرة".

إضافًة إلى "إبراهيم. م. ع، 21 عاما، اختناق والحالة العامة مستقرة، مبارك. إ. ع، 25 عاما، اختناق بالدخان والحالة العامة مستقرة، محمد. أ. ع، 26 عاما، اختناق بالدخان والحالة العامة مستقرة، مالك. خ، عام، بركات. ع. ا، 40 عاما، مصاب بحالة اختناق وضيق بالتنفس".

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.