الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إزالة 49 حالة تعد بـ 3 مراكز بأسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة 49 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


شارك في الحملات رؤساء المراكز والمدن


وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز أسيوط والغنايم والقوصية ومنفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 49 حالة تعدي بمساحة 7459 متر مربع حيث تم في مركز أسيوط إزالة 16 حالة تعدي على أراضي حماية نيل وأملاك طرق وكباري بمساحة 1589 متر مربع وحالتين تعدي بالبناء على أراضي زراعية ملك أهالي بمركز الغنايم بمساحة 263 متر فضلا عن حالة تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة بمركز منفلوط بمساحة 175 متر مربع بالإضافة إلى 30 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمركز القوصية على مساحة 5432 متر مربع.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية واللواء عبدالرحمن عامر  رئيس مركز ومدينة أسيوط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مراكز ومدن المحافظة إزالة 49 حالة تعدي الموجة 22 للازالات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب

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