بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.. محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل من كل عام.



جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام شندي رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية والعديد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ورؤساء الأفرع الرئيسية بالمنطقة.



ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة في تاريخ الأمة



وضع محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءًا لعزته ومجده.



وقدم اللواء عصام سعد، التهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة بذكرى عيد تحرير سيناء، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصرنا العظيمة ودفاعًا عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات مضيفًا أننا سنواصل السير على دربهم استكمالًا لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالي مصر.



كما نقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لجميع الحضور بهذه المناسبة موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأمنه وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء وما صاحبه من وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول هو تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن ومقدساته.



وفي نهاية المراسم تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن أسيوط.



كان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة قد أناب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.

جانب من وضع محافظ أسيوط إكليل الزهور

جانب من وضع محافظ أسيوط إكليل الزهور

جانب من وضع محافظ أسيوط إكليل الزهور