الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يشدد على أهمية تكثيف المرور الدورى على المنشآت الصحية

اجتماع وكيل صحة أسيوط
اجتماع وكيل صحة أسيوط

وجه د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية المختلفة بكافة المراكز والمدن والقرى من خلال مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة العمل على أرض الواقع، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، بما يضمن توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع قيادات مديرية الصحة وأعضاء المكتب الفني لمتابعة سير العمل بمختلف الإدارات الفنية والإدارية، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

تشكيل مجموعة عمل من مختلف الإدارات الفنية

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم خلال الاجتماع التوجيه بتشكيل مجموعة عمل من مختلف الإدارات الفنية والإدارية للمرور اليومي على كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان انتظام سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات والمستهلكات، كما تم التوجيه بوضع خطة عمل متكاملة تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية ذات جودة عالية للمرضى على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تم الاستماع للخطة الخاصة بتطوير وبناء قدرات القوى البشرية والبنية التحتية، لافتًا إلى أن برامج بناء القدرات سوف تتضمن توفير المناهج التعليمية القائمة على الكفاءة، تحديد الكفاءات من العناصر البشرية، تطوير المناهج الدراسية، فضلًا عن الاستماع لخطة تطوير البنية التحتية.

اجتماع وكيل صحة أسيوط

اجتماع وكيل صحة أسيوط
اجتماع وكيل صحة أسيوط
اجتماع وكيل صحة أسيوط
اجتماع وكيل صحة أسيوط
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط تكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية مديري الإدارات الفنية والإدارية رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين

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