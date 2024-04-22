الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلق ناري عن "طريق الخطأ" أثناء تنظيفه بأسيوط

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه عن طريق طلق ناري بالخطأ أثناء تنظيفه سلاحه الناري بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، باستقبال المستشفى المركزي شاب جثة هامدة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن، وتبين الجثة لشاب يدعى ا ع ا، 19 عامًا من قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري، وذلك ادعاء إصابته بطلق ناري من سلاحه أثناء تنظيفه.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى البداري المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقى شاب مصرعه طلق ناري بالخطأ بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط مأمور مركز شرطة البداري

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