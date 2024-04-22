الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

"صحة الشيوخ": ضرورة ربط إنجازات المنظومة الصحية بتوجيهات الدولة (صور)

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط

استقبل د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، صباح اليوم د.علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، حيث تم تفقد عدد من المنشآت الصحية بنطاق محافظة أسيوط.

شملت الجولة، تفقد المركز الصحي بالوليدية التابع للإدارة الصحية شرق اسيوط ومستشفي الصدر ومستشفي الرمد والمعهد الفني الصحي والمركز الصحي الحضري بالحمراء للوقوف على حجم الإنجاز وما تم تحقيقه خلال الفترة الراهنة والاطلاع علي معدلات الأداء ومناقشة المرضي والمترددين علي المنشآت الصحية للتعرف عن مستوي الخدمات المقدمة ورضا المواطنين.

رافق رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الجولة دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ودكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ولفيف من قيادات الصحة بالمحافظة.

خلال تصريحاته، أكد وكيل صحة أسيوط أن الفكر الاستراتيجي للدولة بقيادة الرئيس السيسي يهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة صحية متكاملة تتوازي مع المحددات الاجتماعية الأخرى كالتعليم والطرق والصرف الصحي وغيرها من مشروعات التطوير والمرتبطة بمبادرة (حياة كريمة) لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

من جانبه، أكد د.على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ضرورة ربط إنجازات المنظومة الصحية بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية، لافتًا الي الي أهمية تيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلي مستوى من الجودة تماشياَ مع أهداف المنظومة الصحية الحديثه.

وأشار إلى أهمية الاستعداد الي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الخطة القادمة وأن يكون لمحافظة أسيوط والتي تعد عاصمة الصعيد الحيز الأكبر والأهم في المستوي الطبي المتقدم حيث أن المحافظة يقبل عليها المرضي من مختلف المحافظات لمكانتها العلمية في الطب ووجود جامعة أسيوط العريقه بها.

شدد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال جولته على أهمية تدريب وتأهيل العاملين والكوادر البشرية بما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي وتقديم مستوى أفضل في الخدمات والرعاية الصحية، مشيرًا إلي أن ما شاهده خلال الجوله يعد طفرة  حقيقيه في خدمات الرعاية الصحية من تأهيل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن رضا المنتفعين يجب أن يكون هو الهدف الثمين للمنظومة الصحية لهدف استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط

جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
جولة وكيل وزارة الصحة بأسيوط
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تفقد عدد من المنشآت الصحية المركز الصحي بالوليدية ومستشفي الصدر ومستشفي الرمد والمعهد الفني الصحي

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