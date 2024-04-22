نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح ندوة علمية بقسم المحاصيل بكلية الزراعة فرع أسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مصطفى عبدالحميد أبو العنين عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد أبو الحمد عبدالمقصود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الصبور خليفة رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، الندوة العلمية التي نظمها قسم المحاصيل بعنوان "الزراعة الصونية طريق لتحقيق التنمية المستدامة".

حاضر فيها علم من أعلام قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة العالم الجليل الدكتور أسامة محمد سعد الدين حرب الأستاذ المتفرغ وأمين سر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال المحاصيل، وذلك بحضور عدد من وكلاء كليات الفرع والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أهمية الزراعة الصونية التي تعني الحفاظ على التربة

بدأت الندوة بكلمة ترحيب الدكتور مصطفى أبو العينين عميد الكلية لفضيلة نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ولجميع الحضور من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والسادة وكلاء ورؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بفرع الجامعة ومراكز البحوث بوز ارة الزراعة وطلاب الدراسات العليا المسجلين بالكلية.

ثم كلمة فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة والتي دلل بها على أهمية الزراعة الصونية التي تعني الحفاظ على التربة وأنواعها من الآيات القرآنية والحديث النبوي الشريف، كما أشار فضيلته بأن جامعة الأزهر تعد منارة العلم بصعيد مصر لما تمتلكه من امكانيات علمية وبحثية وكوادر بشرية على أعلى مستوى، كما أنها استطاعت الحفاظ علي موقعها بين أفضل الجامعات المصرية وهو ما يأتي إنعكاسًا لثمرة جهود كافة المنتسبين إليها في مواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية لتحسين ترتيب الجامعة محليًا ودوليًا.

ثم كلمة للأستاذ الدكتور ياسر عبد الصبور رئيس قسم المحاصيل والذي ذكر فيها أن جامعة الأزهر بكافة قطاعتها وكلياتها المختلفة دائما ما تحرص على توطيد أواصر التعاون وتكثيف الجهود وتنظيم العلم المشترك مع كافة المؤسسات العلمية لتقديم بصمة واضحة فى مجال بناء الدولة المصرية وتحقيق نهضتها وريادتها، فضلًا عن دعم جهود القيادة السياسية الصادقة والهادفة إلى تنمية الوطن وتقدمه وخلق واقع جديد يلائم الجمهورية الجديدة وهو الهدف الذى أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أن تحقيق التنمية المستدامة يكون من خلال حسن إستغلال الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات الشعوب مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.

ثم الانتقال إلى محاور وأهداف الندوة التي حاضرها فيها الدكتور أسامة حرب حيث تناول مفهوم التنمية المستدامة لقطاع الزراعة ومدى علاقته بالزراعة الصونية التي تعني الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بطريقة آمنة تحقق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي.

هذا وقد أشاد جميع الحضور بمدى أهمية هذه الندوة التي خرجت بالعديد من التوصيات التي تحقق طريق الوصول للتنمية المستدامة في شتى مجالات وتخصصات القطاع الزراعي.

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر