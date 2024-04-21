محافظ أسيوط يشهد انطلاق فعاليات أسبوع شباب وجامعات ومدارس وسط الصعيد بالجامعة التكنولوجية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أسبوع شباب جامعات ومدارس اقليم وسط الصعيد، والذي تنظمه جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بحضور الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور مصطفى عثمان رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة، والعميد محمد نصر المدير التنفيذي للقرية التكنولوجيا بمدينة أسيوط الجديدة، وقيادات العمل الأكاديمى بالجامعات المشاركة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإدارى، وطلاب الجامعات المشاركة والمدارس المشاركة.



الشباب هم أساس التنمية الحقيقية في البلاد



حيث بدأت الفعاليات بافتتاح المحافظ ومرافقوه المعرض العلمي والغذائي للأسبوع، متفقدًا بعض ابتكارات الطلاب والطالبات واستمع الى شرح لاهم المشروعات العلمية والتكنولوجية المشاركة، مشيدا بالمشروعات والابتكارات التى شاهدها والتى تدل على مهارة وخبرات الطلاب وقدرتهم على الابتكار والابداع العلمى وتطبيق الدراسات الأكاديمية التي حصلوا عليها على أرض الواقع.

وتم استكمال فعاليات الافتتاح بالسلام الوطنى ثم الاستماع إلى أيات من القرأن الكريم ثم عرض فيديو لأهم أنشطة جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وعرض فيديو للجامعات المشاركة في الأسبوع ثم عرض تقديمي لشركة سمارت سيستم ثم عرض لبعض الفقرات الفنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ثك كلمات الترحيب بالحضور لرئيس جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة.

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر لقيادات جامعة اسيوط التكنولوجية على تنظيم فعاليات افتتاح الأسبوع، كما وجه الشكر لكافة القيادات الحضور وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس المشاركة في الأسبوع، مناشدًا الطلاب المشاركين في الأسبوع بالجد والاجتهاد وصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية للحصول على أعلى المراكز والجوائز، لافتا إلى أن الشباب هم أساس التنمية الحقيقية فى البلاد لانهم هم قادة الغد المشرق ومستقبل الدولة المصرية ويحملون المسؤولية تجاه نهضة وتقدم الوطن فى ظل الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب برعاية فخامة الريس عبد الفتاح السيسي لكي تستحق مصر المكانة التى تليق بيها وبحضارتها مشيدًا بجهود القيادة السياسية ودعمها للمشروعات القومية الضخمة ومن ضمنها محافظة أسيوط الذى تم تنفيذ العديد من المشروعات وتطوير البنية التحتية لتقديم حياة كريمة لأهالينا.

ونقل نائب رئيس جامعة أسيوط،تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط للقيادات الحضور والطلاب والشباب المشاركين فى الاسبوع، مؤكداَ أن شباب مصر الواعد على رأس اهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى دور جامعة أسيوط باعتبارها الجامعة الأم، وقلب صعيد مصر الذي يدعم كافة الجامعات الناشئة والوليدة، فضلًا عن تعاونها المثمر مع مختلف مؤسسات إقليم صعيد مصر لتطوير العملية التعليمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور جمال تاج، بالوزير المحافظ وكافة القيادات الحضور وشباب الجامعات والمدارس المشاركة فى الاسبوع، مؤكدا ان جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، هي إحدي (6) جامعات تكنولوجية جديدة تم إنشائها مؤخرًا، وبدأت الدراسة بها خلال العام الماضي،وتستهدف إعداد خريجين علي قدر عال من الكفاءة والتميز، ويتمتعون بمهارات معينة تناسب سوق العمل في التخصصات المطلوبة في المجتمع، موضحًا أن الجامعة تضم كليتيّ: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية، لافتًا إلي ما يحظي به صعيد مصر من وجود ثلاث جامعات تكنولوجية من بين عشر جامعات مصرية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والدعم المتواصل من القيادة السياسية للدولة المصرية بصعيد مصر.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم الوزير المحافظ وتسليمه درع الجامعة التكنولوجية ودرع جامعة بدر تقديرا لجهوده ودعمه للشباب ثم تكريم القيادات المشاركة ورؤساء الجامعات ومدير المدارس المشاركة.

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