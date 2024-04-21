الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 2579 طن قمح بـ28 شونة وصومعة بأسيوط

توريد القمح
توريد القمح

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة دورية جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، لافتًا إلى استقبال 2579 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أي عقبات أو معوقات.

وأكد محافظ أسيوط أنه يجري تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

174 ألف فدان

وأوضح المحافظ أن مساحة القمح المزروعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا، تم حصاد 20 ألفًا و100 فدان منها حتى الآن، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح.

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 39 طنًا و400 كجم بشون البنك الزراعي المصري، و15469 طنًا و671 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن"، بالإضافة إلى 970 طنًا و876 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر- مركز أبنوب، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 2579 طنًا و947 كجم قمح.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح استقبال 2579 طن قمح المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد

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